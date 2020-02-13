11-летняя героиня из Нерехты получила розу из рук директора «Артека»

13.02.2020, 14:06, Новости дня

Жительница Нерехты Костромской области Арина Левкова получила розу из рук директора "Артека". Одиннадцатилетняя девочка прославилась спасением своей семьи и жителей многоэтажного дома при утечке газа. По давней артековской традиции, каждая девочка в конце смены получает розу. Арине цветок вручил директор лагеря. Константин Федоренко галантно припав на колено.

Напомним, Арина Левкова спасла своих родителей и соседей по дому. ЧП случилось 2 января 2019 года. В одном из многоквартирных домов Нерехты произошла утечка угарного газа. Арина проснулась в 5 часов от сильной жажды и увидела лежащими без сознания своих родителей. Она не растерялась и позвонила в экстренные службы, где ей, однако, не поверили. Тогда пришлось действовать самостоятельно — она открыла все окна и входную дверь, хотя уже было очень плохо. Благодаря самоотверженной нерехтской школьнице были спасены жизни её родителей и соседей по дому.

Как сообщают "Вести Кострома", за героический поступок участница регионального отделения "Школы безопасности" получила медаль "За содружество во имя спасения".

Текст:

ГТРК "Кострома"