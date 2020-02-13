Законопроект о бесплатном обеде для школьников примут 18 февраля

13.02.2020, 14:06, Новости дня

Законопроект об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячем питанием принят депутатами Думы во втором чтении. Третье чтение зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил провести 18 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие законопроекта позволит каждому школьнику в городе или на селе бесплатно обедать в школе. "Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей", — процитировало Володина РИА Новости.

Инициативу предоставления полноценного и сбалансированного горячего питания школьникам выдвинул в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев. Это был один из пунктов его выступления с ежегодным отчетом в Государственной думе. На основе этого предложения был разработан законопроект, определяющий принципы организации качественного, безопасного и здорового питания детей, а также вводит понятие в законодательство – "здоровое питание".

Обеспечить бесплатным горячим питанием всех младшеклассников обязал президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Новая редакция законопроекта была утверждена 6 февраля 2020 года. На горячее питание для школьников регионам буду выделяться субсидии. Организация бесплатного питания будет осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.