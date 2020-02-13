13.02.2020, 14:05, Новости дня

Британка, чемпион Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф получила спортивное гражданство России, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Спортсменка объяснила это решение тем, что в РФ высоки ее шансы отобраться на чемпионат мира и Европы, а также сослалась на систему отбора и поддержки команды.

«На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже. Я считаю, что здесь способ отбора объективнее», – передает «Интерфакс» слова Белоногофф.

9 февраля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что в данный момент «идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе».