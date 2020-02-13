Белоногофф получила спортивное гражданство России

13.02.2020, 14:05, Новости дня

Британка, чемпион Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф получила спортивное гражданство России, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Спортсменка объяснила это решение тем, что в РФ высоки ее шансы отобраться на чемпионат мира и Европы, а также сослалась на систему отбора и поддержки команды.

«На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже. Я считаю, что здесь способ отбора объективнее», – передает «Интерфакс» слова Белоногофф.

9 февраля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что в данный момент «идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Белоногофф получила спортивное гражданство России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / По случаю 30-летия «Симпсонов» в соцсети проекта разместили эпизод первой серии первого сезона

22.01 / Хабаровский минздрав опроверг данные о первом случае заболевания новым китайским вирусом в России

11.12 / Встреча Трампа и Лаврова завершилась

14.01 / Журналист Руденко: Что будет, если отменят «зеленый тариф»? Цена на электроэнергию для Коломойского снизится. Но начнутся суды

23.12 / В Великобритании 6-летняя девочка обнаружила на открытке тайное послание из китайской тюрьмы

14.01 / Более 70 человек погибли при сходе лавин в Пакистане, Индии и Афганистане

24.12 / В Кремле прокомментировали увольнение задавшей вопрос Путину журналистки

10.12 / США ввели санкции против начальника полиции Грозного, причастного к казни 27 человек

28.12 / «Йота помогла похитить Руслана Шаведдинова». Навальный призвал пользователей Yota отказаться от услуг оператора

23.01 / Автоновости: Пока не полыхнуло: в России отзывают почти 100 000 «Тойот» и «Лексусов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика