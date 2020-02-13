Компания Hyundai вывела на тесты прототип нового электрического кроссовера

13.02.2020, 14:04, Разное

Представитель южнокорейского автопрома — компания Hyundai вывела на тесты прототип нового электрического кроссовера. Сделанные «шпионами» снимки не дают полного понятия об экстерьере и интерьере модели, которая должна выйти к 2021 году в серийное производство.
Некоторое время назад производитель анонсировал концепт электрокроссовера, и, предположительно, именно его прототип сейчас проходит этапы тестирования на заснеженной трассе. На «шпионских» фото новая модель Hyundai практически полностью покрыта камуфляжем, поэтому рассмотреть детали проблематично. Тем не менее, специалисты отмечают, что присутствует сходство с концептом, но есть и различия. К примеру, у вышедшего на тесты кроссовера присутствует обычная оптика, тогда как планировался ряд отдельных светодиодов.

На данный момент информация о техническом оснащении электрического кроссовера Hyundai отсутствует. Также нет данных о точной дате премьеры модели, но, по мнению экспертов, продажи новинки стоит ожидать не ранее следующего года.



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Компания Hyundai вывела на тесты прототип нового электрического кроссовера

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