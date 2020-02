Гуляющий по стене кот восхитил Сеть

13.02.2020, 13:58, Новости дня

В Сети набирает популярность видео с котом, который, подобно Человеку-пауку из комиксов, карабкается вверх по стене. Интернет-пользователи предположили, что свободным движениям кота помогает то, что он просто не знает о законе гравитации.

Ролик появился в Twitter.

«Сэр Исаак Ньютон: объясняет закон всемирного тяготения. Кошки: мы этого не понимаем», – пишут в комментариях.

Некоторые сетуют на то, что их коты слишком толстые, а потому такими навыками не обладают.

Spidermeow, Spidermeow, does whatever a spider can pic.twitter.com/fbB5bFYlXc

— 9GAG (@9GAG) February 11, 2020

Ранее в Сети появилось видео с кошкой, которая пользуется эскалатором. Интернет-пользователи восхищаются умом и сообразительностью животного и пишут также, что лень – это главное качество котов.