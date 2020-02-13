РПЦ и Минздрав рассказали, как помогать бездомным

13.02.2020, 13:58, Новости дня

РПЦ и Минздрав разослали памятки в регионы, в которых говорится о необходимости оказывать медицинскую помощь бездомным людям, сообщил синодальный отдел Московского патриархата.

«Эта памятка – попытка Минздрава и церкви обратить внимание на проблему, когда бездомные, попадая в больницы, в ряде случаев не получают необходимую медицинскую помощь. Это напоминание всему обществу, что бездомные – люди, имеющие права, гарантированные Конституцией, в том числе право на охрану здоровья», – сказала руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что врачей нельзя обвинить в «бездушии», так как им приходится делать запросы в территориальные органы ОМС, социальные службы, а на это «не хватает времени и рук».

«К счастью, на проблему обратил внимание президент России, который дал соответствующие поручения правительству и регионам, в том числе представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере», – добавила Мешкова.

По данным синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в РФ существуют от 250 тыс. до 3 млн бездомных. В стране есть 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив РПЦ, в том числе 95 приютов для бездомных, 12 мобильных пунктов помощи и свыше 460 благотворительных столовых.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов обобщить опыт регионов по выявлению людей без определенного места жительства и оказанию им помощи.



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РПЦ и Минздрав рассказали, как помогать бездомным

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