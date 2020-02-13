Штаб Навального в Казани обнаружил у президента Татарстана бизнес-джет за 3 млрд рублей

13.02.2020, 13:57, Новости дня

Штаб Навального в Казани обнаружил у президента Татарстана Рустама Минниханова личный бизнес-джет Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.

Визиты Минниханова за границу и перелеты самолета совпадают. Например, 11 декабря прошлого года Минниханов с рабочим визитом посетил Братиславу — его отвез туда этот бизнес-джет. А 25 ноября самолет прилетел в Узбекистан, где Минниханов был с рабочим визитом. 30 ноября Минниханов полетел в Абу-Даби, чтобы посмотреть финал «Формулы-1», туда его отвез тот же Falcon.

В самолете есть душевая кабина, кухня, спальня и 19 мест для пассажиров.

Авторы расследования отмечают, что цена нового Falcon 8X — 3 млрд рублей, и это 8 годовых бюджетов Елабуги, 10 бюджетов Бугульмы и 25 бюджетов Азнакаево.

Почасовое использование Falcon'a стоит от 150 до 200 тысяч рублей, в год совокупные расходы составят около 175 млн рублей.

В 2017 году жена президента Татарстана Рустама Минниханова стала самой богатой женой среди супруг российских чиновников и депутатов по версии Forbes. Доход Гульсины Миннихановой достиг 2,351 млрд рублей, при этом доход ее мужа в том же году составил 7,5 млн руб. Минниханова — совладелец компании «Лучано». В нее входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб. Спа-комплекс расположен «всего в нескольких шагах от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанского Кремля».