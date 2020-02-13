«Шахтер» получил лицензию на запуск первого в Украине клубного телеканала

13.02.2020, 13:54, Новости дня

Донецкий «Шахтер» 13 февраля получил лицензию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на запуск первого в Украине клубного телеканала, это стало известно с онлайн-трансляции заседания совета, опубликованной на официальном сайте  организации.

По словам представителя ФК «Шахтер», вещание телеканала будет круглосуточным, на нем будут транслироваться футбольные матчи команды, в том числе архивные, до- и послематчевая аналитика, интервью с игроками, легендами и болельщиками клуба.

Канал планирует монетизироваться за счет подписок и размещения рекламы. Вещание будет осуществляться в кабельных сетях и на OTT-платформах.

Представитель «Шахтера» подчеркнул, что клубный телеканал, который будет называться FCSD, не связан с «Медиа Группой Украина» и является отдельным проектом.

Члены Нацсовета большинством голосов поддержали выдачу лицензии сроком на 10 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Шахтер» получил лицензию на запуск первого в Украине клубного телеканала

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