Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов

13.02.2020, 13:54, Новости дня

Президент Дональд Трамп выразил мнение, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на данный момент является основным претендентом на участие в выборах США в 2020 году от Демократической партии. Об этом Трамп сообщил журналистам 12 февраля после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, пишет русская служба «Голоса Америки».

«Я бы сказал, что, похоже, что у Берни дела идут очень хорошо», – ответил президент на вопрос журналиста.

Он считает, что избирателям нравятся идеи и программа Сандерса.

«Людям нравятся его идеи, у него есть энергия, у его людей есть энергия… им нравятся его идеи… Множеству людей эта конкретная программа не нравится, но есть группа, которая, вероятно, согласна с этим… Но определенно кажется, что прямо сейчас у Берни Сандерса есть преимущество», – добавил Трамп.

Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, экс-вице президент Соединенных Штатов Джо Байден, которого называли вероятным противником действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году, занял только пятое место.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов

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