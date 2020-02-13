В ДТП в Псковской области погибли восемь человек

13.02.2020, 13:52, Новости дня
В результате ДТП с микроавтобусом в России в ночь на четверг погибли восемь человек, сообщили представители местной полиции.
Микроавтобус, в котором находились девять человек, пытался обогнать другую машину на трассе в Псковской области примерно в 600 километрах от Москвы и столкнулся с фурой на встречной полосе.
Водитель микроавтобуса и семь пассажиров погибли, еще они пассажир и водитель фуры получили травмы.
Микроавтобус был зарегистрирован в Украине и все погибшие были гражданами Украины, сообщили в полиции.
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Русская служба «Голоса Америки»
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