В ДТП в Псковской области погибли восемь человек

13.02.2020, 13:52, Новости дня

В результате ДТП с микроавтобусом в России в ночь на четверг погибли восемь человек, сообщили представители местной полиции.

Микроавтобус, в котором находились девять человек, пытался обогнать другую машину на трассе в Псковской области примерно в 600 километрах от Москвы и столкнулся с фурой на встречной полосе.

Водитель микроавтобуса и семь пассажиров погибли, еще они пассажир и водитель фуры получили травмы.

Микроавтобус был зарегистрирован в Украине и все погибшие были гражданами Украины, сообщили в полиции.