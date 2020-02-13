Власти Венесуэлы арестовали дядю Хуана Гуайдо

13.02.2020, 13:52, Новости дня

Союзник президента Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил, что власти задержали дядю лидера оппозиции Хуана Гуайдо, обвинив его в попытке контрабанды «опасных материалов» в Венесуэлу.

Гуайдо, который возвращается из международного турне, где он пытался заручиться поддержкой в смещении социалистического лидера, обвинил Мадуро в том, что он использует его дядю, Хуана Хосе Маркеса, чтобы шантажировать его.

«Узурпатор Николас Мадуро! Я возлагаю на тебя и твоих приспешников в Майкетии ответственность за происходящее с Хуаном Хосе Маркесом», – заявил Гуайдо, назвав своего дядю «честным и смелым человеком».

Лидер Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, союзник Мадуро, выступая в своей еженедельной программе в среду, сообщил, что дядя Гуайдо был задержан, якобы за хранение небольшого количества взрывчатого вещества С-4 и двух бронежилетов.