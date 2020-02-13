Оставившего детей в Шереметьево мужчину задержали

13.02.2020, 13:51, Новости дня

Бросившего детей в аэропорту Шереметьево мужчину задержали, информирует Следственный комитет.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК («Оставление в опасности»), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 («Истязание»), ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент с задержанным проводятся необходимые следственные действия, уточнили в СК.

«Отдельно необходимо отметить, что следственными органами расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), в ходе которого будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги», – добавили в ведомстве.

Напомним, прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

Мать мальчиков заявила, что хочет забрать детей в новую семью. Было принято решение передать детей бабушке.

Между тем в отношении мужчины возбудили уголовное дело о побоях.