Стало известно о новом способе распространения коронавируса

13.02.2020, 13:51, Новости дня

Власти Гонконга заявили о новом возможном способе распространения коронавируса – через канализацию.

В Гонконге 62-летняя женщина не посещала Ухань и не общалась с инфицированными. Единственным, кто мог ее заразить, был ее 75-летний сосед. При этом они лично не были знакомы, но у их квартир – один канализационный стояк, передает портал «360» со ссылкой на канал CNN.

Предполагается, что вирус был распространен через воду.

Отмечается, что в 2002 году во время вспышки атипичной пневмонии в Гонконге уже заражались через систему канализации, потому власти уже эвакуировали жителей дома и начали проверку канализации и водоснабжения.

Вирус в воде не нашли, однако обнаружился один интересный факт: в одной из квартир самостоятельно переделали канализацию. Предположительно, из-за этого воздух выходил из унитаза.

Ранее ученые назвали срок жизни коронавируса на предметах.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1 тыс. 368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.



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Стало известно о новом способе распространения коронавируса

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