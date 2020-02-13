Польская компания определила сумму претензий к РФ за «грязную» нефть

13.02.2020, 13:44, Новости дня

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen выставила претензии партнерам из РФ по поводу загрязненной нефти, сообщил глава компании Даниель Обайтек.

«Мы выставили наши претензии и проводим переговоры с нашими партнерами в России», – цитирует РИА «Новости» Обайтека.

Глава Orlen подчеркнул, что с польской стороны сумма претензий уже определена, однако он не уточнил, согласна ли на эту сумму российская сторона. Размер требуемых взысканий также не озвучен.

В декабре Orlen запросила у РФ компенсацию за «грязную» нефть. 

Польша не единственная, кто надеется получить компенсацию. Так, Минск рассчитывает, что размер компенсации из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти, составит около 70 млн долларов.

В июле «Транснефть» утвердила максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».



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Польская компания определила сумму претензий к РФ за «грязную» нефть

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