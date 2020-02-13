Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под ареста

13.02.2020, 13:44, Новости дня

Суд освободил бывшего и.о. главы Махачкалы и экс-руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова, сообщил источник.

«Сулейманова освободили сегодня до суда, так как максимальный срок содержания его под стражей закончился», – сказал собеседник «Интерфакса».

При этом обвинения с подозреваемого не сняли, отметил источник.

Напомним, Сулейманов был задержан летом 2018 года по подозрению в хищении 210 млн рублей. В феврале 2019 года заподозрили в мошенничестве других должностных лиц регионального ФОМС.



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Бывшего мэра Махачкалы освободили из-под ареста

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