Коронавирус 2019-nCoV. Лайнер Westerdam, который две недели отказывались пускать в порты, причалил к Камбодже

13.02.2020, 13:42, Новости дня

Круизный лайнер Westerdam, который провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в пропуске в свои порты, прибыл в Камбоджу. Об этом 13 февраля сообщил Reuters.

Судно встало на якорную стоянку в камбоджийском портовом городе Сиануквиль.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На его борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. После проверки в течение следующих нескольких дней всех пассажиров высадят на берег и доставят чартерными рейсами в Пномпень, откуда они продолжат путь домой.

Опасения связанны с тем, что в Японии подтвердили по меньшей мере 218 случаев заболевания коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Иокогаме.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Коронавирус 2019-nCoV. Лайнер Westerdam, который две недели отказывались пускать в порты, причалил к Камбодже

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