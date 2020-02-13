13.02.2020, 13:34, Новости дня

Саудовская Аравия откроет консульство в Казани, соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и полномочными представителями президента Российской Федерации в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, об открытии в городе Казани генерального консульства королевства Саудовская Аравия", — отмечено в распоряжении правительства.

В консульский округ войдут Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

МИД обязан подписать соответствующее соглашение с Саудовской Аравией.

Властям Татарстана предложено выделить для генконсульства служебное и жилое помещения на условиях аренды или приобретения их в собственность, а также решить другие вопросы по размещению генконсульства.