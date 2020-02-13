Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

13.02.2020, 13:33, Новости дня

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства дал поручение изучить возможности дальнейшего снижения ипотечной ставки и назвал резервы для достижения недорогого жилищного кредитования.

"В целом ипотека остается очень дорогой. И президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8 процентов", — подчеркнул Мишустин.

"Первое. Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку", — отметил глава правительства.

Для этого, по его словам, надо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования.

"Второе. Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства", — подчеркнул Мишустин.

Это возможно, если  повысить эффективность использования земли, вовремя готовить площадки, проводить инженерную подготовку территории. Есть  "пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много" и ее надо активней использовать, сообщил глава правительства.

Глава правительства поручил "проанализировать совместно с Банком РФ ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент".

Ставки по ипотеке второй год подряд обновляют исторический минимум и в декабре достигла 9 процентов, но этого недостаточно. Действующие ставки не могут значительно улучшить жилищные условия граждан. Ипотека остается очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8 процентов, считает Мишустин.

По оценке Минфина, ставки по ипотеке снизятся к концу 2020 года до 7-8 процентов.

В декабре 2019 года доля ипотечного жилищного кредитования составила 25 процентов от общего объема кредитования физических лиц в России, по оценкам Банка России. Общая задолженность по ипотечному жилищному кредитованию в рублях и иностранной валюте на 1 января 2020 года составила 7,7 триллиона рублей и выросла с начала 2019 года на 1,1 триллиона рублей.



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Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

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