Картину Ван Гога выставят на аукцион за €12–15 млн. В 1968 году сотрудник BBC купил ее за £4

13.02.2020, 13:33, Новости дня

Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Крестьянка перед фермерским домом», которую в 1968 году британский фермер продал за £4, выставят на аукцион в Маастрихте (Нидерланды) в марте текущего года. Об этом 7 февраля в блоге на сайте издания The Art Newspaper сообщил ведущий британский специалист по творчеству Ван Гога Мартин Бэйли.

Аукцион состоится 7–15 марта. Стартовая цена картины не разглашается, но, по мнению Бэйли, она составит €12–15 млн.

Как отмечает искусствовед, картина была написана в июле 1885 года, когда Ван Гон жил со своими родителями брабантской деревне Нуэнен.

Подлинность полотна была подтверждена в конце 60-х годов ХХ века: итальянский корреспондент BBC Луиджи Гроссо обнаружил ее в лондонском магазине атиквариата. Владелец картины не знал, что она принадлежит кисти Ван Гога (полотно было подписано Винсент, владелец полагал, что это фамилия неизвестного художника), и Гроссо, немного знакомый с творчеством нидерландского художника, купил ее за £45.

Позже Гроссо заказал экспертизу картины, которая подтвердила ее подлинность. Уже через два года «Крестьянку…» за $110 тыс. купил голливудский кинопродюсер Джозеф Левин. В 1983-м Левин продал полотно кубинскому коллекционеру за $390 тыс. Сейчас картиной владеет неназванный американский коллекционер, купивший ее за $1,7 млн в 2001-м. Он и выставляет ее на аукцион в Маастрихте.

Как выяснил Бэйли, в 1929 году «Крестьянка…» попала к британцу Джону Холму в счет погашения долга. Долгое время картина висела у него дома, но потом она надоела семье, и ее спрятали на чердак.

В 1968 году семья Холма проводила распродажу ненужного имущества, и полотно Ван Гога было продано за £4. В том же году картина оказалась в лондонском магазине антиквариата, где ее и купил Гроссо за £45.

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в Нидерландах. Это один из величайших художников-постимпрессионистов. За 10-летний период творчества он создал более 2 тыс. работ. Широко известным он стал только после смерти (при жизни Ван Гог продал лишь около 15 картин). Художник покончил с собой в 1890-м в возрасте 37 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Картину Ван Гога выставят на аукцион за €12–15 млн. В 1968 году сотрудник BBC купил ее за £4

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