Израиль показал работу нового противодронного лазера

13.02.2020, 13:32, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense System продемонстрировала испытания своей новой системы Drone Dome. Это небольшой лазер, который установлен на внедорожнике. Его основная задача — уничтожение небольших беспилотников.

В частности, в рекламном ролике показано, что лучевая пушка способна сжигать даже маневрирующих дронов и сбивать рой из трех квадрокоптеров.

Ранее стало известно об испытании израильской армией небольшого лазера, предназначенного для перехвата специфических целей: воздушных шаров с горящей паклей или взрывчаткой, который запускают радикалы из сектора Газа.

Как утверждают военные, за три недели испытаний они сбили около 70 подобных шаров. Однако лазер все еще нуждается в доработке.



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Израиль показал работу нового противодронного лазера

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