МИД Украины об инициативе РФ провести заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям: «Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк»

13.02.2020, 13:32, Новости дня

В Министерстве иностранных дел Украины назвали инициативу российской стороны созвать заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей ожидаемым трюком. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«20 февраля по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что созванное РФ на два дня раньше заседание – «ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей».

Украинские дипломаты заявили, что готовы к такому сценарию.

«Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран нормандского формата 9 декабря 2019 года: прекращении обстрелов, взаимном освобождении удерживаемых лиц, обеспечении допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определении гуманитарных участков разведения войск, улучшении социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и др.», – отметили в МИД Украины.

Накануне заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила провести открытое заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения Минских соглашений.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен удерживаемыми лицами, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко, с российской – президент РФ Владимир Путин.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.