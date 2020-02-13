В России могут провести «гаражную амнистию»

13.02.2020, 13:32, Новости дня

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Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который должен упростить процесс регистрации гаража. Вступление закона в силу ожидается в 2021 году.

После двух лет разработки Минэкономразвития и Росреестр представили законопроект о так называемой гаражной амнистии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра. Законопроект носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Сейчас в РФ более 3,5 млн незарегистрированных гаражей. В Росреестре отмечают, что годами граждане не могли оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а из-за отсутствия в законе определения «гараж» сами постройки не учитывались. В связи с этим, указывают в ведомстве, количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше.

Законопроект предлагает установить перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина. Например, длительное добросовестное использование гаража, ранее полученное решение о распределении гаража, выплата пая в гаражном кооперативе, документы, подтверждающие оплату платежей при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и т. д.

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АвтоВести



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В России могут провести «гаражную амнистию»

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