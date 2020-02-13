«Как ты на это живешь?» «Любимый певец Путина» Расторгуев рассказал о своей пенсии

13.02.2020, 13:32, Новости дня

62-летний российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что не может вспомнить размер своей пенсии, пишет издание «7дней.ru».

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, «любимый артист Путина» – этот эпитет артист получил после того, как в 2008 году журналисты увидели в автомобиле Владимира Путина диски с записями группы «Любэ» – не смог назвать точный размер своего пособия, но намекнул, что речь идет не о «десятках тысяч рублей».

По словам Расторгуева, однажды в разговоре с коллегой он озвучил размер своего пенсионного пособия, чем сильно удивил собеседника. «Как ты на это живешь?» – процитировал артист слова коллеги.

По информации StarHit, Пенсионный фонд России в декабре 2019 года обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с Расторгуева задолженности в размере 20 тыс. руб. – в 2018 году артист не подал отчет о деятельности своего благотворительного фонда, за что был оштрафован на эту сумму.

Пенсия телеведущей Елены Ханги составляет 23 тыс. руб. ($359). Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что получает меньше Ханги. Российская телеведущая Регина Дубовицкая призналась, что ее пенсионное пособие составляет 16 тыс. руб.

В России пенсионный возраст для женщин наступает в 56 лет, а для мужчин – в 61 год. К 2028 году российское правительство планирует увеличить пенсионный возраст, установив его на отметке в 60 лет для женщин и в 65 – для мужчин.

Российский певец Николай Расторгуев в 2016 году назвал украинцев зомбированными, обвинив в заговоре против РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Как ты на это живешь?» «Любимый певец Путина» Расторгуев рассказал о своей пенсии

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