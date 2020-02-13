Facebook может запустить свой интернет-спутник в марте

13.02.2020, 13:32, Новости дня

Несмотря на задержки, Facebook все еще активно работает над планами запуска спутников. Документы, поданные в FCC, свидетельствуют о том, что спутник Athena может быть запущен уже в марте 2020 года.

Инициатива Facebook направлена на то, чтобы помочь обеспечить доступ к Интернету в тех частях мира, где связь плохая. Это часть миссии, которая заключается в том, чтобы "сблизить мир" — или, говоря более конкретно, расширить общий потенциальный рынок для своих сервисов и подпитывать его будущий рост и доходы.

Несмотря на длинную плеяду громких скандалов вокруг Facebook, космические амбиции Цукерберга остаются неизменными. Грядущий запуск спутника является экспериментальным, и станет лишь первым шагом в рамках более широкого проекта по созданию сети спутников, предназначенных для предоставления людям во всем мире доступа к Интернету. В случае успеха, он может составить конкуренцию аналогичным проектам от SpaceX или OneWeb.

Планы Facebook по запуску спутникового интернета не раз откладывались по разным причинам. Так, в сентябре 2016 года Facebook заключила контракт с компанией Илона Маска SpaceX на запуск спутника, но ракета взорвалась на стартовой площадке перед взлетом.

Компания также работает над созданием низкоорбитальных спутников под кодовым именем Athena, в честь греческой богини мудрости и знания Афины. Предполагается, что такие спутники будут использовать волны миллиметрового диапазона.

Проект Athena был запущен через связанную с Facebook компанию PointView Tech LLC, тем самым, участие Facebook не афишировалось до какого-то времени. В заявке, поданной в FCC в апреле 2018 года, юристы PointView Tech заявили, что Athena будет тестировать новые технологии связи, чтобы сформировать "широкополосную инфраструктуру следующего поколения в регионах, где сейчас недоступны современные услуги связи".

В то время предполагалось, что запуск будет произведен "в начале 2019 года", но этого не произошло. Пресс-секретарь компании Space Systems Loral, которая построила спутник для Facebook, подтвердил Business Insider, что запланированный на 2019 год запуск так и не состоялся.

Facebook отказалась предоставить информацию о планах запуска и ограничилась лишь таким заявлением: "Хотя в данный момент нам нечего сказать о конкретных проектах, мы считаем, что спутниковые технологии станут важным фактором развития широкополосной инфраструктуры следующего поколения".

И вот, несмотря на различные задержки и неудачи, Facebook все еще планирует продолжать спутниковомый проект, о чем свидетельствуют документы, которые PointView подала в FCC в декабре 2019 года. Согласно заявлению, Facebook просит изменить свою лицензию на "экспериментальное разрешение", добавить дополнительные наземные станции (в Норвегии и Антарктике) для связи со спутником, что указывает на то, что компания Цукерберга тихо готовится к запуску спутника.

Вероятно, задержка связана ракетой Vega, предназначенной для доставки спутника в космос. В июле ракета из-за аварии на этапе работы второй ступени не вывела на орбиту оптико-электронный спутник дистанционного зондирования Земли Falcon Eye-1. Французская компания Arianespace, которая осуществляет пуски с Куру, создала совместную с ЕКА комиссию по расследованию причин аварии. Ущерб компании составил порядка 415 миллионов долларов. Пуски Vega были приостановлены до конца года, но сейчас компания снова готовится возобновить работу в 2020 году.

Точная дата запуска спутника Facebook неизвестна, но вероятно, что это случится в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), где полезной нагрузкой будут выступать 42 спутника от разных компаний. Запуск SSMS также изначально планировался на начало 2019 года, но был отложен так же, как и запуск "Афины".

В пресс-релизе, опубликованном в январе 2020 года, компания Arianespace заявила, что полет SSMS Vega может состоятся уже в марте, а неофициальный онлайн-календарь, составленный RocketLaunch.Live, имеет дату запуска 23 марта 2020 года. Пока у Facebook есть только один экспериментальный спутник и его срок службы составит всего два года.