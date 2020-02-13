Метеорологи рассказали об ожидаемой на март погоде в России

13.02.2020, 13:31, Разное

Метеорологи рассказали о погоде на март. В следующем месяце температура по всей европейской территории РФ останется в пределах нормы для своих климатических условий.
На территории нескольких регионов ожидается относительно более тёплая температура. В Башкирии, Урале, Коми, Пермском крае, Сибири, а также Кировской области прогнозируется тёплая погода. На уровне климатической нормы стоит ожидать климат на Камчатке, Чукотке, Приморье, Сахалине, а также Хабаровском крае. По всей территории Дальнего Востока ожидается потепление в среднем на 1 градус относительно обычной для этого периода температуры.

Также несколько теплее обычного может быть в Москве. В соответствии с прогнозами метеорологов, стоит ожидать -5 градусов в тёмное и +6 в светлое время суток. Имеется версия о повторении сценария 1984 года, когда на март температура оставалась в районе нулевой отметки, достигая периодически 5-6 градусов тепла.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Метеорологи рассказали об ожидаемой на март погоде в России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Андрей Зинин: московских школьников учат играть в шахматы уже с 1 класса

08.01 / Олег Сташкевич об избиении сына Михаила Жванецкого: «Если бы было что-то серьёзное, то я бы об этом знал»

10.01 / Скандалы: «Умна, красива, тактична, немногословна…»

07.02 / Наука: Языковые эксперименты оказались для билингвов сложнее живой речи

31.12 / Мнение: Штурм посольства США в Багдаде

16.01 / Ученые из Китая обнаружили на древнем судне «Наньхай-1» 143 тысячи артефактов

02.12 / «У меня выбило мозги»: Шурыгина откровенно о разводе

27.12 / Мнение: За колониализм, за вашу и нашу свободу? Отвечать будет Александр Друзь

05.12 / Личное: Чтобы каждая минута была идеальной

16.12 / Кратковременное голодание уменьшает риск развития заболеваний — Медики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика