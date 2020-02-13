Метеорологи рассказали об ожидаемой на март погоде в России

13.02.2020, 13:31, Разное

Метеорологи рассказали о погоде на март. В следующем месяце температура по всей европейской территории РФ останется в пределах нормы для своих климатических условий.

На территории нескольких регионов ожидается относительно более тёплая температура. В Башкирии, Урале, Коми, Пермском крае, Сибири, а также Кировской области прогнозируется тёплая погода. На уровне климатической нормы стоит ожидать климат на Камчатке, Чукотке, Приморье, Сахалине, а также Хабаровском крае. По всей территории Дальнего Востока ожидается потепление в среднем на 1 градус относительно обычной для этого периода температуры.

Также несколько теплее обычного может быть в Москве. В соответствии с прогнозами метеорологов, стоит ожидать -5 градусов в тёмное и +6 в светлое время суток. Имеется версия о повторении сценария 1984 года, когда на март температура оставалась в районе нулевой отметки, достигая периодически 5-6 градусов тепла.