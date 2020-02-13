Седокова сняла на видео сына, играющего с собакой

13.02.2020, 13:31, Новости дня

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram ролик, в котором ее двухлетний сын Гектор играет с собакой.

«Я не представляю, как жить без собак! Вернее, что я. Все детство я так и прожила. Мама не разрешала животных, а моей единственной мечтой было завести большую собаку, чтобы она меня от всех этих злых людей защитила. (Сейчас у моих троих детей три собаки, и я очень счастлива, что мой сын не будет жить с мечтой о большой собаке)», – написала она.

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Я не представляю, как жить без собак! Вернее, что я.) Все детство я так и прожила. Мама не разрешала животных, а моей единственной мечтой было завести большую собаку, чтобы она меня от всех этих злых людей защитила.( Сейчас у моих трёх детей три собаки и я очень счастлива, что мой сын не будет жить с мечтой о большой собаке .)

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 12 Фев 2020 в 7:41 PST

11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Седокова сняла на видео сына, играющего с собакой

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