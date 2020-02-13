Песков ответил на вопрос об отношениях россиян и украинцев

13.02.2020, 13:31, Новости дня

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Социологические исследования не всегда дают достоверную картину, прокомментировал Киевского международного института социологии и российского "Левада-Центра" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это исследования показали, что отношение граждан РФ и Украины друг к другу ухудшилось.

Песков оговорился, что подробно не знаком с социологическим инструментарием этого опроса: какой был характер вопросов, форма и их последовательность, каковы были регионы опроса, что за фокус группы опрашивали. От этого, по его словам, зависит результат и его достоверность.

"Этим инструментарием можно зачастую играть как в наперстки. Здесь тоже можно проявлять чудеса социологической изощренности, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. — Я бы воздержался от комментариев".

Также Дмитрий Песков добавил, то среди социологов очень жаркую дискуссию вызвал опрос по уровню доверия президенту РФ Владимиру Путина. И в ней прозвучали обвинения в адрес социологов в манипулировании.

Проведенный в январе опрос выявил, что стало больше россиян, ставших хуже относиться к украинцам. Положительно к Украине относится теперь только 42% граждан России, а отрицательно – 47%. При этом к РФ положительно относится 49% украинцев, а отрицательно 39%. В сентябре 2019 года, о хорошем отношении к Украине относились лучше на 14% больше россиян. А о плохом отношении к Киеву заявляли только 31% опрошенных. К РФ в сентябре прошлого года хорошо относились 54% украинцев, а о плохом — 34%.



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Песков ответил на вопрос об отношениях россиян и украинцев

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