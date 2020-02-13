Hill — Камбоджа сжалилась над пассажирами лайнера, на борту которого никто не заболел

13.02.2020, 13:31, Новости дня

Американский лайнер Westerdam, который отказались принять другие азиатские страны в связи с опасностью распространения коронавируса, причалит в порту Камбоджи, пишет The Hill. Как рассказывает издание, корабль стал изгоем из-за посещения Гонконга, хотя оператор утверждает, что среди 2200 пассажиров нет ни одного заболевшего.


Reuters

Камбоджа примет круизный лайнер Westerdam, который не согласились впустить четыре другие страны Азиатского региона из-за угрозы передачи коронавируса от пассажиров, пишет The Hill. Несмотря на заверения оператора корабля Holland America Line, что у 2200 человек на борту нет ни одного подтверждённого случая заболевания, Таиланд, Тайвань, Япония и Филиппины отказались давать разрешение на высадку, пишет The Associated Press. Американский корабль отправился в круиз в январе и не может зайти ни в один порт после остановки в Гонконге, где до настоящего времени обнаружили 50 инфицированных.

В среду посол США в Камбодже Патрик Мёрфи заявил, что это государство позволит лайнеру, на котором находятся в том числе американцы, зайти в порт Сиануквиль. По его словам, посольство связалось с представительствами других стран, чьи граждане отправились в круиз.

Ожидается, что Westerdam прибудет в порт утром в четверг. Затем пассажиры смогут вылететь чартерными рейсами в столицу Пном Пен и оттуда добраться домой, отмечает американская газета со ссылкой на заявление Holland America Line. Компания объявила, что получила все необходимые разрешения, и выразила «глубокую признательность» камбоджийским властям за их поддержку.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отличился от лидеров других стран региона: он не стал запрещать прямое авиасообщение с Китаем из-за появившегося там коронавируса. Своё решение глава правительства объяснил нежеланием наносить ущерб национальной экономике и отношениям с соседней страной. Единственный заболевший новым вирусом в Камбодже прибыл из Китая, пишет The Hill.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Hill — Камбоджа сжалилась над пассажирами лайнера, на борту которого никто не заболел

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Убийцу сотрудника СК на проходной отправят на принудительное лечение

19.12 / Автоновости: Mercedes назвал российские цены на рекордные AMG A 45 S и CLA 45 S

31.12 / Коболев: «Нафтогаз» не в восторге от включения в транзитный контракт с «Газпромом», но это компромисс

03.02 / От коронавируса и не только спасёт новое защитное покрытие для масок и респираторов

11.12 / Захарова намекнула на «истинную» цель встречи Лаврова и Трампа

10.12 / Путин заявил о недопустимости влияния на судей через СМИ

09.02 / В РФ выросли продажи подержанных пикапов

26.01 / Политика: В ожидании перемен в РФ начали вспоминать 1993 год

20.01 / Саратовский аэропорт Гагарин получил статус узлового

31.12 / В Совфеде оценили планы совместных учений Белоруссии и НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика