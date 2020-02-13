На Донбассе задержали боевика, он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

13.02.2020, 13:31, Новости дня

Украинские военные задержали на Донбассе боевика. Об этом 13 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Вчера в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ «Север» был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой Ста…енко Владислав Русланович, 11 апреля 1995 года рождения», – рассказали в пресс-центре.

При себе мужчина имел адресную справку и сумку с личными вещами. Сейчас его опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

«Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск», – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.