НАТО пообещало ответить на «развертывание ракет 9М729»

13.02.2020, 13:31, Новости дня

Североатлантический альянс будет соблюдать «все нормы контроля над вооружениями», готовя свой ответ на «развертывание Россией ракет 9М729», сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В ответ на ракетную угрозу со стороны России, НАТО проводит консультации и достигает консенсуса на всех этапах. В июне прошлого года мы приняли пакет мер по ответу на развертывание ракет 9М729. Теперь мы более подробно рассмотрим эти меры, соблюдая все меры контроля над вооружениями», – сообщил Столтенберг, передает ТАСС.

Он также отметил, что министры обороны стран НАТО на нынешней сессии продолжат дискуссию об увеличении военных расходов государств альянса.

Ранее Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс считает необходимым обновить меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России.