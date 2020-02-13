Внук первого президента Казахстана попросил политического убежища

13.02.2020, 13:30, Новости дня

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил политическое убежище в Великобритании. Айсултан Назарбаев написал об этом в фейсбуке. Он уточнил, что этот шаг он сделал из-за давления семьи.

По словам внука экс-президента, у него есть сведения о коррупции между правительствами России и Казахстана. Айсултан Назарбаев также пишет о продажах казахстанского газа российскому концерну «Газпром» по заниженной цене через посредническую компанию. Эта компания якобы имеет прибыль около полутора миллионов долларов в год. Эти деньги выводятся в Сингапур, пишет Назарбаев-младший. Он отмечает, что затем эти деньги делятся среди ближайшего окружения президента России – так называемыми «кошельками» Владимира Путина – и руководством «Газпрома».

Айсултан Назарбаев отмечает, что около 700 миллионов долларов от посреднической компании достаётся Казахстану и делится между бизнесменом Тимуром Кулибаевым, мужем средней дочери президента Казахстана, и миллионером Кайратом Боранбаевым (бывший тесть Айсултана). По словам внука экс-президента, его мать Дарига Назарбаева и её муж Кайрат Шарипбаев хотели забрать этот контракт себе. В итоге, как пишет Айсултан Назарбаев, он оказался в центре конфликта из-за жадности сторон.

Внук экс-президента упоминает встречу со своим дедом в Великобритании в 2015 году. Айсултан Назарбаев утверждает, что тогдашнего президента настроили против него. В итоге он обвинил Нурсултана Назарбаева в том, что его семья и окружение забирает бизнес друг у друга.

После разговора с дедом Айсултан Назарбаев, по его словам, организовал встречу с Боранбаевым и стороны якобы «решили все вопросы». В итоге Нурсултан Назарбаев отстранил от должности вице-президента Даригу Назарбаеву и отправил её работать в сенат. Шарипбаев при этом был отстранён от должности президента «КазТрансГаза» и переведён в наблюдательный совет компании.

Все это стало причиной давления на него, пишет Назарбаев-младший.

Окружение матери якобы стало искать компромат и пытаться заставить Айсултана Назарбаева не писать сообщения о коррупции в Казахстане в фейсбуке. Однако, по словам внука экс-президента, этого сделать не удалось, а единственной проблемой были наркотики.

В данный момент, как утверждает, Айсултан Назарбаев, его паспорт забрал водитель матери. Внук экс-президента выразил надежду, что вернуть документ поможет полиция.

Айсултан Назарбаев пишет, что обо всех деталях можно будет прочитать в его интервью с британским изданием Times.

Осенью 2019 года суд в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к условному сроку за нападение на полицейских. Следователи выяснили, что он находился под воздействием наркотиков. Приговор предусматривает испытательный срок в полтора года, лечение от наркозависимости и штраф.

Айсултан Назарбаев – сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Великобритании и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана.