Мировые лидеры собираются на Мюнхенскую конференцию по безопасности

13.02.2020, 13:30, Новости дня

МЮНХЕН – Политические и военные лидеры со всего мира съезжаются в Германию для участия в трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается в пятницу.

Иран, Гонконг, Украина, Ливия… Список очагов напряженности в мире можно продолжать. Конфликты развиваются на фоне вспышки эпидемии коронавируса и глобальной чрезвычайной ситуации с климатом.

США направляют в Мюнхен большую делегацию, включая министра обороны Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео.

По мнению аналитика Элизабет Броу, это свидетельствует о том, что Вашингтон пытается отвергнуть обвинения в безучастности.

«Прямо сейчас США начинают крупнейшие военные учения в Европе за четверть века, – сказала Броу, которая представляет британский Королевский институт оборонных исследований. – Об этом стоит помнить, когда мы говорим об отрыве или разобщении США и Европы».

Самый серьезный разговор с участием США в Мюнхене, вероятно, будет связан с Ираном.

Ранее в этом году США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, что привело к ответным воздушным ударам Ирана по американским военным базам. А кульминацией событий стал случайный удар иранских военных по украинскому пассажирскому самолету.

Однако организатор конференции Вольфганг Ишингер надеется, что форум станет спасательным кругом для соглашения по ядерной программе Ирана.

«Нужно придерживаться соглашения и с помощью переговоров распространить его на баллистические системы, архитектуру региональной безопасности и борьбу с терроризмом, – отметил Ишингер. – Может ли Иран прекратить поддерживать «Хезболлу»? Речь идет о подобных вопросах».

Убийство Сулеймани на иракской территории вызвало ответную реакцию со стороны Багдада. Иракский парламент проголосовал за уход 5 тысяч американских военнослужащих из страны.

НАТО обсуждает взятие ответственности за подготовку иракских войск, сражающихся с «Исламским государством». Это предложение приветствовал министр обороны Марк Эспер в беседе с журналистами без камер по пути в Европу.

«Если НАТО компенсирует американское присутствие, это позволит нам вернуть часть войск домой», – подчеркнул Эспер.

Конфликт в Сирии продолжает дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Анкара предупреждает о мести Дамаску за гибель турецких солдат в недавних столкновениях.

Эскалация боевых действий в Ливии также занимает важное место в европейской повестке.

Есть надежда, что на мирных переговорах по Афганистану может быть достигнут прогресс: поступают сообщения, что США и Талибан, возможно, близки к соглашению.

Министр иностранных дел Китая приедет на конференцию на фоне эпидемии коронавируса, продемократических протестов в Гонконге и возглавляемых США усилий по противодействию китайской компании Huawei.

Тем временем, российская поддержка сепаратистов на востоке Украины продолжает вызывать напряженность в отношениях с Европой.

Недавно Франция призвала к возобновлению работы с Москвой.

«Многие страны Центральной и Восточной Европы будут очень обеспокоены»,– отметила Броу.

На фоне усиления глобальной напряженности лидеры со всего мира соберутся в этом отеле в центре Мюнхена. Их трехдневные дискуссии, вероятно, будут довольно жаркими.