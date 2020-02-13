Оправданная за ранение насильника девушка отказалась подавать на него в суд

13.02.2020, 13:30, Новости дня

Жительница Химок 19-летняя Дарья Агений, которую обвиняли за ранение ножом попытавшегося изнасиловать ее мужчину, отказалась добиваться уголовного преследования нападавшего после прекращения против нее уголовного дела.

«Дело закрыли, если коротко. Подробнее пока, к сожалению, не могу сказать, потому что жду документов от своего адвоката, который еще их не прислал. Но уже, если ему верить, можно радоваться. Хотя не могу сказать, что это хеппи-энд, потому что насильник на свободе и не так это должно работать», – рассказала Агений телеканалу «360».

Вместе с тем девушка решила не добиваться уголовного преследования попытавшегося изнасиловать ее мужчины, поскольку ни сил, ни денег у нее на многочисленные суды уже не осталось, а доказать его вину будет почти нереально.

«Я хорошо подумала и поняла, что я не готова. У меня уже нет сил, денег, времени на судебные разбирательства, и я понимаю, что шанс просто наказать насильника очень маленький. И то, что я сейчас на свободе, – это, как мне кажется, чуть ли не единственный случай, когда с такими доказательствами, с ножевыми ранениями просто закрывают дело и все, отпускают. Это великая случайность и удача, и я не готова рисковать своей свободой, чтобы добиться справедливости», – добавила Агений.

За два года, что шли разбирательства, девушка запустила в Сети кампанию #самаНЕвиновата. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме самообороны при попытке изнасилования.

«Думаю, что я это не оставлю. За последние два года я сильно прониклась темой насилия и думаю, что даже после окончания дела я буду продолжать этим заниматься. Возможно, не так усиленно, но я бы хотела быть человеком, который просвещает девушек, рассказывает, что насилие есть и как его правильно избегать. А лучше не допускать вообще», – заключила Агений.

Ранее в четверг стало известно, что уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления. 



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Оправданная за ранение насильника девушка отказалась подавать на него в суд

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