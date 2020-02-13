DM — точно понравится русским — экс-глава Goldman Sachs посоветовал демократам не выбирать Сандерса

13.02.2020, 13:30, Новости дня

Берни Сандерс — не менее противоречивый кандидат, чем Дональд Трамп, считает бывший исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. Как считает бизнесмен, если Сандерс станет президентом, он «разрушит американскую экономику» и забросит армию, что явно придётся по нраву России, пишет Daily Mail.



Reuters

Бывший исполнительный директор одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн предупредил демократов, что не стоит назначать Берни Сандерса кандидатом в президенты от партии, пишет Daily Mail.

Как напоминает издание, Сандерс одержал победу на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир, с незначительным перевесом обойдя своего соперника Пита Буттиджича. Однако Бланкфейн уверен, что Сандерс — неподходящий кандидат, поскольку Кремль хотел бы, чтобы именно он выступил на выборах против республиканца Дональда Трампа осенью 2020 года.

Экс-глава Goldman Sachs, который на прошлых президентских выборах в 2016 году поддерживал Хиллари Клинтон, сомневается, что Сандерс сможет набрать достаточное количество голосов и обойти действующего президента США в более умеренных штатах.

В то же время, если Сандерс всё-таки одержит верх над Трампом, Бланкфейн считает, что Москве такой демократ во главе Белого дома пришёлся бы по душе, поскольку ему «наплевать на американскую армию». Так что российский лидер Владимир Путин, по словам бизнесмена, использовал бы Сандерса, чтобы «загубить США» и ударить по их экономике.

«Кандидатура Сандерса вызовет столько же споров, сколько и Трампа. А ещё он разрушит нашу экономику и ему плевать на нашу армию. На месте русских в этот раз я бы поддержал Сандерса», — написал Бланкфейн на своей странице в Twitter.

— Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) February 12, 2020

Daily Mail, подчёркивает, что экс-глава Goldman Sachsдалеко не первый демократ, который выражал свои опасения относительно Сандерса. Этот 78-летний кандидат, называющий себя социал-демократом, в прошлом году пообещал отменить налоговые вычеты Трампа и повысить налоги для корпораций с 21% до 35%, а также ввести бесплатное медицинское страхование для всех граждан и бесплатное высшее образование.

После своей победы в Нью-Гэмпшире Сандерс раскритиковал участие миллиардеров в избирательном процессе. «Мы соревнуемся с миллиардерами, соревнуемся с кандидатами, которых финансируют миллиардеры. Но мы победим, потому что наша программа отвечает потребностям рабочего народа нашей страны», — заявил демократ.

Британское издание напоминает, что, согласно отчёту по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, РФ поддерживала не только Трампа — хотя на него были задействованы основные ресурсы, — но и Берни Сандерса.