Индиец покончил с собой, решив, что заразился коронавирусом

13.02.2020, 13:30, Новости дня

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Индиец ошибочно решил, что заразился коронавирусом, и свел счеты с жизнью. Как пишет Daily Mail, житель штата Андхра-Прадеш по имени Бала Кришна постоянно смотрел видеоролики о распространении заболевания.

Поставив самому себе диагноз, 50-летний фермер запретил членам семьи подходить к нему. Он даже стал кидаться в родственников камнями, чтобы они держались подальше. Затем мужчина запер родных в доме и покончил с собой возле могилы своей матери.

Сын покойного рассказал, что неделю назад его отец действительно был в больнице. Врачи обнаружили у мужчины вирусное заболевание, однако заверили его, что это не новый тип коронавируса COVID-2019. В Индии зафиксированы три случая заражения этим вирусом и все они – в других штатах. Пациент им не поверил: насмотревшись видеороликов, он обнаружил у себя симптомы, схожие с симптомами болезни, вызванной новым вирусом.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-2019 (ранее назывался 2019-nCoV). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной в международном масштабе, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, за пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах. В РФ на данный момент подтвержденных случаев заражения в нет.



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Индиец покончил с собой, решив, что заразился коронавирусом

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