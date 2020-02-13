Кононенко назвал Собчак «редкостной дурой»

13.02.2020, 13:26, Новости дня

Блогер Максим Кононенко резко раскритиковал телеведущую Ксению Собчак, которую возмутил его комментарий по поводу прекращения уголовного дела в отношении девушки, ранившей ножом насильника.

«Сначала подумала – показалось. А нет, не показалось», – написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», опубликовав скриншот комментария Кононенко, в котором блогер написал: «Какая красивая телочка! Я понимаю насильника».

«Ксюха, у тебе уже однажды пытался это сказать, но теперь воспользуюсь случаем повторить. Ты все таки редкостная дура», – написал в ответ Кононенко.

Он сообщил, что стер фразу о «понимании насильника». «Понимание» совершенно не означает «одобрение». Я понимаю, почему Собчак ушла от Максима. Но я этого не одобряю. Я понимаю, почему Шендерович изменил своей жене с Катей Муму. Но не одобряю этого. Я понимаю многое из того, чего не одобряю. Зато, бывает, одобряю что-то из того, чего совершенно не понимаю», – подчеркнул Кононенко.

«Вот, кстати, моя жена наверняка бы поняла мое восхищение этой красавицей, которая носит с собой на курорте нож для заточки карандашей (я, кстати, никогда про такие не слышал). Но она точно бы этого не ОДОБРИЛА», – добавил он.

«Кстати, «Кровавая барыня» – это Салтычиха. Замучившая и убившая десятки телочек. Ты, Ксюха, окстилась бы, прежде чем», – написал блогер.

«Вообще надо завязывать писать в сети не только пьяным но и больным. Сегодня я как раз болею. И плохо соображаю», – заключил Кононенко.

Ранее в четверг адвокат Евгений Саломатов сообщил о прекращении уголовного дела против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе.