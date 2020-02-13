Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

13.02.2020, 13:24, Новости дня

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За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой. Произошел обмен любезностями в прессе.

В интервью "Советскому спорту" Анфиса Резцова предположила, что достижения Мартена Фуркада, а также норвежских биатлонистов связаны с медицинской поддержкой. "Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант. Но он все равно получает какую-то медицинскую поддержку То же самое могу сказать о норвежцах".

Ответ Фуркада не замедлил себя ждать. Француз оказался довольно бестактным в отношении знаменитой спортсменки. "Надеюсь, что не все бывшие спортсмены выжили из ума, как Резцова", — написал Мартен на своей странице в социальной сети.



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Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

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