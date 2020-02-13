США наращивают давление на мировую систему торговли

13.02.2020, 13:24, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

США хотят увеличить свой давний потолок импортных тарифов, что должно привести к пересмотру отношений с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) и усилить давление на мировую систему торговли, пишет агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп и его советники давно жаловались на то, что другие страны могут вводить более высокие тарифы на определенные продукты.

В качестве примера чиновники упоминали европейские пошлины на легковые автомобили и индийские тарифы на мотоциклы, это, по их мнению, доказывает то, что глобальные торговые правила направлены против Америки.

Сообщается, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в настоящее время обдумывает план сброса американских тарифных обязательств в ВТО, угрожая увеличить тарифные потолки — или связанные ставки, — которые были согласованы предыдущими администрациями президента за десятилетия переговоров.

Подобное намерение последовало за подписанием частичного соглашения США с КНР в прошлом месяце. До этого администрации Трампа удалось парализовать систему разрешения споров в ВТО, заблокировав назначение судей в его апелляционный орган.

Новые обсуждения, тем не менее, являются частью более широких усилий, предпринимаемых внутри администрации с целью поиска других способов для изменения глобальной торговой системы.

По словам источников агентства, стратегия администрации заключается в том, чтобы начать с предложения пересмотреть американские тарифы ВТО с надеждой, что другие 163 члена ВТО не будут коллективно соглашаться на новые многосторонние условия.

Если переговоры по ВТО потерпят неудачу, администрация Трампа затем рассмотрит вопрос о том, чтобы в одностороннем порядке продвигать взаимные тарифы для торговых партнеров Америки, сообщили источники Bloomberg.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

США наращивают давление на мировую систему торговли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Начался дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства»

08.12 / Израиль не исключает бомбардировку Ирана из-за его ядерной программы – МИД

28.01 / WP — всё больше американцев бросают курить — даже без советов врачей

06.01 / Названы соперники сборной РФ на молодежном ЧМ по хоккею 2021 года

23.01 / Бекешкина: Оценка численности населения Украины не заменит настоящей переписи

30.01 / Медведчук назвал провалом для Украины поездку Зеленского в Давос

05.12 / Guardian — «Большой брат следит за вами» — Китай лидирует по количеству камер наблюдения

04.02 / Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2 млн гривен

06.02 / Вертолеты, зенитки и автоматы. Какие новые контракты подпишут Россия и Индия

29.01 / Матч КХЛ перенесли в Новосибирск из-за вируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика