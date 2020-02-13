В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

13.02.2020, 13:24, Новости дня

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Около входа в ночной клуб, расположенный в Бийске, неизвестные избили и похитили 35-летнего мужчину.

Издание "ТОЛК" опубликовало кадры похищения, на которых видно, как жертва получает неожиданный удар, предположительно, кастетом в лицо и падает. Нападавший вместе с подельником стукнули беспомощного человека еще несколько раз, а затем отволокли в багажник черного седана и увезли.

 

Позже, по неподтвержденной информации, мужчине удалось сбежать от похитителей, ранив при этом одного из преступников ножом.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля возле клуба "Офис". Редакция газеты "Бийский рабочий" связалась с управляющим ночного заведения, который отметил, что охрана клуба не отвечает за безопасность за пределами помещения. По информации издания, один из похитителей уже задержан.

В настоящее время расследованием инцидента занимается Следственный комитет по Алтайскому краю. Сотрудники правоохранительных органов пообещали позднее прокомментировать происшествие.



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В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

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