В мэрию Москвы подали уведомление о проведении «Марша Немцова» 29 февраля

13.02.2020, 13:24, Новости дня

В московскую мэрию подано уведомление о проведении марша памяти Бориса Немцова 29 февраля. Об этом сообщил в Twitter Илья Яшин.

Маршрут шествия — от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, сбор запланирован на 13:00. Предполагаемое число участников — 30 тысяч человек.

Уведомление о намерении провести 29 февраля в Москве «Марш Немцова» официально подано в мэрию. Заявленное число участников — 30 тысяч человек. Предполагаемый маршрут шествия: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Сбор участников запланирован с 13:00. pic.twitter.com/Sjd2wxjps6

— Илья Яшин (@IlyaYashin) February 13, 2020



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В мэрию Москвы подали уведомление о проведении «Марша Немцова» 29 февраля

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