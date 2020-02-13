Продажи автомобилей в Китае в январе упали на 18%

13.02.2020, 13:24, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Продажи автомобилей в Китае в январе упали 19-й месяц подряд, при этом количество проданных автомобилей на новых источниках энергии (NEV) сократилось седьмой месяц подряд.

Общие продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце упали на 18% в годовом выражении до 1,941 миллиона единиц, свидетельствуют предварительные данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Продажи NEV в стране в январе упали на 54,4%.

Вспышка коронавируса в Китае заставила некоторых автопроизводителей отложить возобновление производства после праздников. Ожидается, что эпидемия нанесет ущерб продажам и производству машин в первом квартале.

В прошлом году продажи автомобилей в Китае упали на 8,2%, снижение было зафиксировано второй год подряд.

На показателях крупнейшего в мире авторынка сказались замедление экономического роста, последствия торговой войны между Пекином и Вашингтоном, а также введение новых стандартов выбросов.

CAAM в прошлом месяце заявила, что ожидает снижения продаж автомобилей в стране на 2% в 2020 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Продажи автомобилей в Китае в январе упали на 18%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Охранник Кэмерона забыл в туалете самолета пистолет и два паспорта

30.01 / «Прощение» России в ПАСЕ. Как голосовали делегации

19.01 / Иран решил самостоятельно изучить данные черного ящика сбитого украинского «Боинга»

12.02 / Джамала сообщила о второй беременности

16.12 / Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

08.02 / Зеленский рассмешил Папу Франциска

03.02 / Раввин поддержал идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции

13.02 / Турция направила войска в Идлиб для «контроля над регионом»

13.01 / Директора школы и ее бывших учеников в Москве заподозрили в покушении на убийство

12.01 / «Заставляли признаться в совершении преступления». ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в избиении жителя Кривого Рога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика