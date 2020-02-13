Продажи автомобилей в Китае в январе упали на 18%

13.02.2020, 13:24, Новости дня

Продажи автомобилей в Китае в январе упали 19-й месяц подряд, при этом количество проданных автомобилей на новых источниках энергии (NEV) сократилось седьмой месяц подряд.

Общие продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце упали на 18% в годовом выражении до 1,941 миллиона единиц, свидетельствуют предварительные данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Продажи NEV в стране в январе упали на 54,4%.

Вспышка коронавируса в Китае заставила некоторых автопроизводителей отложить возобновление производства после праздников. Ожидается, что эпидемия нанесет ущерб продажам и производству машин в первом квартале.

В прошлом году продажи автомобилей в Китае упали на 8,2%, снижение было зафиксировано второй год подряд.

На показателях крупнейшего в мире авторынка сказались замедление экономического роста, последствия торговой войны между Пекином и Вашингтоном, а также введение новых стандартов выбросов.

CAAM в прошлом месяце заявила, что ожидает снижения продаж автомобилей в стране на 2% в 2020 году.