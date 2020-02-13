«Альфа-банк» незаконно блокирует счета сотрудников ФБК, несмотря на истекшие сроки ареста

13.02.2020, 13:24, Новости дня

«Альфа-банк» продолжает незаконно блокировать счета сотрудников ФБК, несмотря на истекшие сроки их обеспечительного ареста. Об этом сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Как указал Волков, 3 февраля истек срок следствия по «делу ФБК», что должно было автоматически снять обеспечительные аресты со счетов сотрудников фонда, которые являются фигурантами дела. СК подал в суд ходатайство о продлении расследования, а вместе с ним блокировки счетов еще на полгода. Однако следователи допустили ошибку и включили в ходатайство не все заблокированные ранее счета.

Так, в рамках расследуемого дела у самого Волкова оказались заблокированы четыре из шести счетов в «Альфа-банке». При этом продление ареста СК запросил только для одного из них. Оппозиционер ожидал, что банк автоматически снимет блокировку с трех оставшихся счетов, но в организации отказались это сделать, потребовав принести судебные документы о снятии ареста. При этом все другие банки, в которых были арестованы счета сотрудников ФБК, сняли блокировку автоматически. Требуемых «Альфа-банком» документов, по словам Волкова, просто не существует.

«Есть решение об аресте счета с 3 августа по 3 февраля, бумага есть в банке, банк должен исполнить, тут никаких вопросов и претензий к самому банку, только к «следствию» и «суду» вопросы. Наступает 4 февраля. Новой бумаги в банк не поступает. Нормальный банк — снимает арест. Альфа-Банк — придумывает какую-то мифическую бумагу «об отмене ограничений», которая, якобы, им должна поступить. А, по факту — незаконно удерживает блокировку и присваивает средства клиентов», — отметил Волков.

С аналогичной ситуацией столкнулись еще как минимум три сотрудника ФБК, которые являются клиентами «Альфа-банка»: глава юридического отдела Вячеслав Гимади, руководитель социологической службы Анна Бирюкова и сотрудница штаба Навального в Москве Ольга Гусева.

Примечательно, что в «деле ФБК», которое было возбуждено еще в августе прошлого года, пока нет ни обвиняемых, ни подозреваемых — все сотрудники фонда проходят по нему как свидетели. Расследование ведет группа из 141 офицера СК под руководством генерала Габдулина.

ФБК намерен подать на «Альфа-банк» в суд.