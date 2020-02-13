Мэрия Москвы сообщила о сроках вывоза радиоактивного грунта с участка ЮВХ

13.02.2020, 13:23, Новости дня

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Пресс-служба московского департамента строительства заявил о том, что обследование и вывоз радиоактивных отходов и загрязненного грунта с участка строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в столице завершатся в мае 2020 года. Тендер на эти работы выиграл ФГУП "Радон", передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении властей вывезти грунт у Московского завода полиметаллов, рядом с которым планируется строить ЮВХ.

Проект предусматривает три этапа работ. В числе подготовительных — обеспечение санитарно-пропускного режима и круглосуточной охраны на объекте, а также радиационный контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта.

ЮВХ — трасса длиной 28 километров с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Недалеко от будущей хорды расположен Московский завод полиметаллов, на заднем дворе которого в 1950-1960-е годы складировались радиоактивные отходы. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки (за территорией завода полиметаллов), как считают специалисты, не препятствуют стройке, но в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг.

Столичный градоначальник заверил, что даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.



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Мэрия Москвы сообщила о сроках вывоза радиоактивного грунта с участка ЮВХ

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