Скандалы: Прокуроров провожают в пенсионный фонд

13.02.2020, 13:21, Разное

В Генпрокуратуре начались добровольные отставки после назначения руководителем ведомства заместителя председателя СКР Игоря Краснова

Генпрокуратуру покинул ряд высокопоставленных сотрудников, решивших выйти на пенсию после назначения руководителем надзорного ведомства заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова. Еще с десяток руководящих сотрудников ожидают решения господина Краснова о своей судьбе. Сам же генпрокурор готовится к годовой коллегии ведомства, которая намечена на середину марта с участием президента Владимира Путина.

Генпрокурор Игорь Краснов удовлетворил рапорты об освобождении от должности и увольнении со службы начальников управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Игоря Бабаева и управления физзащиты и обеспечения безопасности надзорного ведомства Владимира Лапшова. Государственные советники юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора) решили уволиться в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, хотя формально могли продолжать службу в органах прокуратуры еще долгое время. Надо отметить, что господин Бабаев является ветераном прокуратуры. Работать простым следователем он начал еще в 1992 году в Краснодарском крае, где прошел все ступени служебной лестницы вплоть до кресла первого заместителя прокурора региона, откуда и перешел в центральный аппарат надзорного ведомства. В противоположность ему работа Владимира Лапшова по большей части была связана со спецслужбами.

По данным СМИ, в ближайшее время могут последовать отставки:

начальника правового управления Артура Завалунова ;

; начальника управления по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании Георгия Авагумяна , чей отец являлся представителем Генпрокуратуры Армении в российском надзорном ведомстве;

, чей отец являлся представителем Генпрокуратуры Армении в российском надзорном ведомстве; руководителя главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Сергея Сергеева;

главного кадровика ведомства Сергея Замуруева ;

; представителя Генпрокуратуры в Конституционном суде Татьяны Васильевой ;

; старшего помощника генпрокурора Марины Гридневой.

В самой Генпрокуратуре отставки не комментируют, однако источники “Ъ” сообщили, что конкретных предложений написать заявления об уходе никто из них не получил. Во всяком случае господин Завалунов находится на рабочем месте, готовя с коллегами изменения в закон о прокуратуре, в соответствии с которыми надзорщики могут получить особый правовой статус; Марина Гриднева пребывает на больничном, а управделами Сергеев тем более вовсю работает, решая все организационные вопросы, связанные как с увольнениями, так и назначениями в ведомстве. По сведениям из самой прокуратуры, в отличие от своего предшественника Юрия Чайки, который пришел в Генпрокуратуру из Минюста с целой командой из двух десятков человек, Игорь Краснов взял с собой из СКР только помощницу. Впрочем, на места отставников уже рассматривается ряд кандидатов, в числе которых называют их заместителей и прокуроров из регионов.

При этом среди заместителей Игоря Краснова пока изменений не предвидится. В Генпрокуратуре решили остаться первый замгенпрокурора Александр Буксман и замгенпрокурора Виктор Гринь, курирующий надзор за следствием в СКР и МВД. Вначале предполагалось, что они покинут ведомство до его годовой коллегии, намеченной на середину марта, но в итоге им предложили дослужить до следующего года, когда обоим заместителям исполнится по 70 лет.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев