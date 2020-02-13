13.02.2020, 13:21, Разное

Диетологи не советуют совмещать некоторые продукты с чаем. Специалисты по питанию говорят о возможной потере полезных свойств и даже опасности для здоровья.

Рекомендация о пользе чая с лимоном, особенно при простудных заболеваниях, нуждается в некотором уточнении. При высоких температурах витамин С, которым богаты цитрусовые, разрушается, поэтому такую добавку необходимо вносить только в остывший напиток. А вот мед уже при сорока градусах не только утрачивает свою пользу, но и становится опасным при шестидесяти. Ученые предполагают превращение удивительно целебного продукта в канцероген, вызывающий онкологию.

Подобное предположение связывают и с традиционным сочетанием чая и сахара. Добавка молока, особенно рекомендованная для усиления лактации у кормящих матерей, снижает количество антиоксидантов, которые присутствуют в полезном и самодостаточном продукте.