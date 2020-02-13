Роскошь и громкие скандалы стали привычным образом жизни для Стефании Маликовой

13.02.2020, 13:21, Разное

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова часто оказывается в центре сетевых скандалов, которые она сама провоцирует. На своей странице в Instagram-аккаунте она не стесняется откровенных разговоров о роскошной жизни, которые подписчики воспринимают с неоднозначной реакцией.

Так, Стефания Маликова однажды похвасталась платьем от Valentino по цене машины (945 000 рублей). Возмущенные подписчики посоветовали ей потратить эту сумму на благотворительность. В другой раз она приобрела купальник у знаменитого дизайнера и пообещала расплатиться рекламой, но не сделала этого. Проблему удалось решить, когда дизайнер напрямую обратилась к Дмитрию Маликову.

В личной жизни у Стефании Маликовой складывается все тоже не слишком гладко. До недавнего времени она находилась в отношениях с сыном миллиардера Леонидом Груздевым. Однако позднее она с ним рассталась, при этом инициатором выступила дочь певца. Позднее ей приписывали романы с Арсением Шульгиным (сын Валерии) и певцом ЮрКиссом.

Сама Стефания Маликова не считает себя особенной и искренне не понимает, что в ней такого нашли, регулярно обсуждая ее личность в Сети. На негативные комментарии дочь эстрадного артиста старается не отвечать за исключением редких случаев.