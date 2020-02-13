Скандалы: Дважды построенный

13.02.2020, 13:21, Разное

Чиновники Минобороны потратили за 6 лет на авиаобъект в Арктике 5 млрд руб., но так его и не сдали

Арбитражный суд Москвы признал, что подрядчик Минобороны — компания «СпецСтрой-1» — не достроила военные объекты в арктической зоне. Решениями от 14 января и 3 февраля суд взыскал с фирмы 803 млн рублей. Это уже вторая попытка возвести авиационные комплексы на мысе Шмидта и на острове Врангеля (Чукотский автономный округ). Первая закончилась уголовным делом: совладельцы застройщика попали под суд по обвинению в хищении. Сами они утверждают, что попали за решетку, поскольку отказались давать взятку чиновникам структур Минобороны.

Арктические стройки

Арктические объекты — долгострой Минобороны.

Это расследование, которое с 2016 года ведёт СКР, касается строительства «радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации» на мысе Шмидта и на острове Врангеля. Эти же объекты стали предметом разбирательства в арбитраже. Технические подробности строек засекречены.

Смена подрядчика

Госконтракты в 2014 году заключила фирма «Русальянс Строй». Совладельцы «Русальянс Строя» Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт настаивают, что почти выполнили взятые на себя обязательства, но в 2015 году структуры Минобороны изменили условия работы и перестали перечислять средства, из-за чего ряд объектов компания вынуждена была застраивать за свой счет, а рабочие на несколько месяцев оказались отрезаны от цивилизации: у них не было ни топлива, ни стройматериалов, а военные не предоставляли вертолеты, чтобы вывезти их с мыса Шмидта (на мысе нет другой инфраструктуры, которая позволила бы покинуть его без помощи армии). Версия предпринимателей изложена в многочисленных жалобах в прокуратуру, Минобороны и в администрацию президента, копии которых есть в распоряжении «Открытых медиа». О своей позиции Эккерт и Бушманов также говорили на заседаниях суда, на которых присутствовал корреспондент «Открытых медиа».

Осенью того же года, как писал «Русальянс Строй» командующим Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом (копия обращения есть в распоряжении «Открытых медиа»), стройки были захвачены. Эккерт и Бушманов утверждают, что в захвате участвовали сотрудники фирмы «СпецСтрой-1». В результате «Русальянс Строй» лишился доступа к объектам и к своей технике, контракт с компанией был разорван, а Эккерт и Бушманов в марте 2016 года были арестованы по обвинению в хищении в особо крупном размере и в отмывании средств (части 4 статей 159 и 174.1 УК). Предприниматели «заведомо не желали выполнять принятые на себя обязательства» и «создали видимость работы как строительной компании», говорится в обвинительном заключении. Уголовное дело в марте 2019 года поступило в Черемушкинский суд Москвы, но слушания до сих пор не завершились.

Тот факт, что «Русальянс Строй» действительно строил объекты, следствие признает. Хотя в материалах СКР говорится, что Эккерт и Бушманов стали подрядчиками Минобороны только ради хищения бюджетных денег, в обвинительном заключении отмечается, что предприниматели направили «часть похищенных денежных средств на проведение изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по возведению отдельных фрагментов указанных в договорах субподряда сооружений».

Чиновники подведомственных Минобороны структур решили избавиться от «Русальянс Строя» после того, как руководство компании отказалось передавать им взятку в размере 700 млн рублей, уверены Эккерт и Бушманов. Среди вымогателей они называют экс-замглавы Спецстроя Александра Бурлакова, который позднее получил 4 года и 9 месяцев колонии по делу о хищении денег, выделенных на капитальный ремонт военных городков, и бывшего руководителя Главного управления инженерных работ № 2 при Спецстрое Олега Сиразетдинова. Последний называл эти обвинения порочащими его честь и достоинство.

Срыв сроков

Осенью 2015 года на острове Врангеля и на мысе Шмидта появился другой подрядчик — «СпецСтрой-1», с которым теперь судится Минобороны. По версии Эккерта и Бушманова, именно сотрудники «СпецСтроя-1» участвовали в захвате стройплощадки. «При этом „Спецстрой-1“ на момент подачи заявки и подписания договоров не имел в своём штате работников, специализированной техники, производственных мощностей и оборотных средств, имел минимальный уставной капитал, а оборот за предыдущий период составил всего 300 тысяч рублей в виде единственного договора займа», — обращает внимание представитель «Русальянс Строя» Максим Лобовиков в своём обращении в администрацию президента.

Фактически «СпецСтрою-1» в наследство от предыдущего застройщика достались почти готовые здания. При этом объекты не проверяли представители военного ведомства, поэтому по документам они формально ещё не были возведены. «СпецСтрою-1» оставалось довести работы до завершения и передать здания военным. В сентябре 2015 года компания заключила договор на возведение арктических объектов и получила аванс в размере почти 2 млрд рублей. Все работы, по условиям соглашения, должны были быть завершены к концу 2016 года. Но соответствующие акты так и не были подписаны.

Весной 2019 года на это обратили внимание в московской военной прокуратуре. В письме надзорного ведомства (копия есть у «Открытых медиа») указано, что структурам Минобороны вынесено предписание: они должны обратиться в суд и вернуть аванс, не израсходованный для строительства объектов. В апреле того же года Минобороны разорвало соглашения со «СпецСтроем-1», а в июле обратилось в суд. Заявленная сумма претензий — почти 11,7 млрд рублей, она включала в себя не только полную цену строительства, но и неустойки. «СпецСтрой-1» в ответ подал иски, потребовав от военного ведомства компенсировать уже выполненные работы.

Суд не допустил в процесс представителей «Русальянс Строя», поэтому вопрос о том, действительно ли «СпецСтрой-1» самостоятельно построил объекты или воспользовался результатом работы предыдущего подрядчика, не рассматривался. Суд пришёл к выводу, что подрядчик так и не завершил строительство объектов и просрочил сроки сдачи. Арбитраж взыскал по первому иску 662,2 млн рублей, а по второму — 140,8 млн рублей.

Таким образом, объекты на мысе Шмидта и на острове Врангеля обошлись государству как минимум в 5 млрд рублей: 3 млрд рублей получил «Русальянс Строй» в качестве аванса, еще 2 млрд рублей — «СпецСтрой-1». С 2014 года объекты так и не были полностью сданы министерству обороны. Кто теперь будет достраивать авиационный комплекс — неизвестно.

Карьера кураторов стройки

Срыв строительства объектов в Арктике не сказался на карьере сотрудников Минобороны. Напротив, на повышение пошёл куратор этих работ Тимур Иванов. В 2013—2016 годах он возглавлял крупнейший строительный холдинг Минобороны — «Оборонстрой», а также был гендиректором Главного управления обустройства войск (ГУОВ). Затем он стал заместителем Сергея Шойгу и теперь курирует всё военное строительство.

По его инициативе армия осенью 2019 года создала единого подрядчика для всех строек — Военно-строительную компанию. Она распоряжается бюджетом в размере 1 триллиона рублей (столько выделено по программе вооружений до 2027 года). За время работы Тимура Иванова в военном ведомстве его семья стала обладателем недвижимости на Рублево-Успенском шоссе стоимостью 600 млн рублей.

ГУОВ с 2017 года возглавляет Евгений Горбачев. Как говорится в его официальной биографии, в 2013—2017 годах он работал «в организациях Военно-строительного комплекса Минобороны». По данным государственного реестра юрлиц, вплоть до своего перехода в ГУОВ он в течение двух лет был одним из соучредителей «СпецСтроя-1» — второй компании, которая неудачно продолжила строительство упомянутых авиационных объектов в Арктике.

Илья Рождественский