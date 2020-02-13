Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

13.02.2020, 13:21, Разное

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к Владимиру Якушеву, возглавляющему Министерство строительства и ЖКХ, с предложением ввести скидку для населения на оплату коммунальных услуг. Согласно данной инициативе, получить льготы смогут граждане России, отказавшиеся от бумажных квитанций.

Чернышов в письме к министру отмечает, что для россиян на сегодняшний день оплата услуг ЖКХ – одна из главных статей расхода. Поэтому можно продумать и применить механизм, позволяющий населению экономить некоторую часть средств. В частности, возможно введение скидок при отказе граждан от квитанций в бумажном формате и переход на оплату газа, электроэнергии и других услуг в электронном варианте. По действующему в стране законодательству квитанции могут предоставляться плательщикам как на бумаге, так и в «цифровом» виде, но при этом не оговорена возможность отказа от первого носителя.

Депутат Госдумы констатирует, что оплата услуг ЖКХ онлайн и электронные квитанции позволяют сократить расходы, так как в этом случае средства экономятся на бумаге и почтовой пересылке. Исходя из этого, можно рассмотреть вариант применения системы скидок для населения. К тому же часть средств на оплату услуг ЖКТ могут возмещать компании, размещающие собственную рекламу на платёжных документах.