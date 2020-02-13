Эксперты назвали точные сроки начала губернаторских отставок

13.02.2020, 13:20, Новости дня

Озвучены и первые имена потенциальных отставников

Кремлевские политологи озвучили список из 13 губернаторов с низкой политической устойчивостью, которым может грозить отставка. В частности. речь идет об Александре Богомазе (Брянская область), Сергее Ситникове (Костромская область), Иване Белозерцеве (Пензенская область), Алексее Островском (Смоленская область), Владимире Илюхине (Камчатский край), Игоре Орлове (Архангельская область), Валерии Радаеве (Саратовская область), Валентине Коновалове (Хакасия), Вячеславе Битареве (Северная Осетия), Рашиде Темрезове (Карачаево-Черкесия), Сергее Морозове (Ульяновская область), Владимире Сипягине (Владимирская область) и Сергее Гапликове (Коми). Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».

Опрошенные «Блокнотом» эксперты отмечают, что волна отставок губернаторов в нынешнем политическом сезоне прогнозируется уже не в первый раз.

«Как правило, во всех прогнозах звучат одни и те же фамилии – и, как правило, эти прогнозы сбываются. Так, самые недавние по времени отставки (Иркутская область и ЕАО) были предсказаны практически политологами единодушно», — пояснил политолог Алексей Шабуров. Он предположил, что, скорее всего, и нынешний прогноз по отставкам окажется точным: «В нем фигурируют губернаторы, чьи позиции традиционно считаются слабыми – это и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, и брянский губернатор Александр Богомаз, и руководитель Камчатского края Владимир Илюхин».

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По его словам, в группе риска главным образом те, у кого полномочия истекают в этом году и чей рейтинг не позволяет рассчитывать на уверенную победу на выборах.

«Тем не менее, список потенциальных отставников может быть чуть больше или чуть меньше. К объективным показателям вроде рейтинга могут добавиться и субъективные факторы, в первую очередь личные связи губернаторов, их способность отстоять свои позиции в Москве. Это не всегда связано с их популярностью в своих регионах. Кроме списка конкретных фамилий есть еще одна интрига – это сроки отставок. Очевидно, что сейчас перед Кремлем стоит более важная задача – проведение голосования по Конституции, и ротация губернаторов отходит на второй план. Большой вопрос, есть ли смысл сотрясать политическую ситуацию в регионах накануне столь ответственного мероприятия. С другой стороны, своевременная замена непопулярных губернаторов может повысить лояльность населения власти в целом», – заключил Шабуров.

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов пояснил «Блокноту», что рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» достаточно точно оценивает положение руководителей российских регионов, но при этом оценивает его текущее значение.

«Поэтому важно принимать в расчет не только последние оценки, но и их динамику. Например, ещё в пятом рейтинге губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 8 баллами находился в «красной зоне», а уже в новом, шестом, рейтинге получил 11 баллов и перешел в «желтую зону». С одной стороны, он продемонстрировал рост устойчивости, в первую очередь за счет уменьшения федеральных и региональных скандалов, а с другой – они опять могут «случиться» и его политическая устойчивость опять снизится. В этом смысле гораздо прочнее позиции ростовского губернатора Василия Голубева, который уже давно находится в этой зоне с 12 баллами, что, по словам автора этого рейтинга Евгения Минченко, «нормально для предвыборного года», — сказал Смирнов.

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Что касается возможных отставок губернаторов из «красной зоны», то они были бы вполне возможны в марте, если бы не подготовка к всероссийскому социологическому опросу граждан по теме поправок в Конституцию, считает эксперт.

«Даже если завтра отправить кого-нибудь из них в отставку и сразу же назначить исполняющего обязанности, то у него будет максимум два месяца, чтобы и войти в новую «роль», и сформировать/обновить управленческую команду, и провести весьма непростую агитационную и мобилизационную кампанию. А в мае проводить отставки тоже не с руки, поскольку побеждать «с колес» хотя и можно, но очень сложно и затратно. Примеры Игоря Бабушкина и Олега Кожемяко тому подтверждение», — резюмировал Смирнов.

Политконсультант Ярослав Игнатовский в разговоре с «Блокнотом» указал лишь на то, что оппозиционные губернаторы – Коновалов и Сипягин – обладают пока еще устойчивыми позициями. «Не потому, что они добились ощутимых результатов, а потому что по отношению к ним сложно применимы существующие административные меры», — заключил эксперт.