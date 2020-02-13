Посылку со взрывчаткой обнаружили в Нидерландах

13.02.2020, 13:19, Новости дня
Посылка со взрывчаткой была обнаружена утром в четверг в голландском городе Лесден, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Конверт со взрывчаткой предназначался компании Unisys. Саперы нейтрализовали взрывное устройство.
Правоохранители не исключают, что инцидент может быть связан с посылками, взорвавшимися в среду, передает ТАСС.
Накануне взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, а позже еще одна посылка взорвалась в голландском отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал.
Полиция сообщила, что отправитель требовал определенную сумму в биткоинах, а в случае отказа обещал продолжить свою деятельность.
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